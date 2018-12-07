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رد ناري لـ"الخارجية" على ادعاءات مقررة مجلس حقوق الإنسان

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:46 ص
رد ناري لـالخارجية على ادعاءات مقررة مجلس حقوق الإنسان
المستشار أحمد حافظ
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أمنية فوزي
 
علق المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على ادعاءات مقررة مجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن، قائلًا: "بيان مؤسف ويتضمن وقائع مزيفة وادعاءات لا أساس لها".

وأوضح "حافظ"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الخميس، أن المقررة كانت تسعى لافتعال أزمات خلال لقاءاتها الميدانية خلال زيارتها، وعلى الرغم من ذلك تم توفير كل السبل لإتمام عملها رغم شكوكهم في وجود نوايا سلبية واستهداف متعمد لمصر.

وأضاف أن المقررة أصدرت بيانًا وتواصلت مع قناة الجزيرة، مما يؤكد أن الأمر يحمل جوانب مسيسة ويتأكد ذلك عند عدم إشاراتها على أي جوانب إيجابية عن الإسكان المصري.
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