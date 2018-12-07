تميم بن حمد.. عرّاب الفوضى وهدم الدول (فيديو)





تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان: تميم بن حمد.. عرّاب الفوضى وهدم الدول.وتناول الفيديو انقلاب تميم بن حمد على والده بمساعدة والدته الشيخة موزة من أجل فرض الإرهاب والفوضى في المنطقة ما أدى إلى قتل وتشريد الملايين من المدنيين.وأوضح فيديو مداد نيوز، أن تميم دعم المليشيات الإرهابية لنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وإشعال الحروب بالمنطقة وذلك بمساعدة تنظيم الإخوان الإرهابي.