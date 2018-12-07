بعد ظبطهما.. حبس ربة منزل وعشيقها 4 أيام لقتلهما زوجها بالخصوص

‎أمر المستشار مصطفي البحرواى رئيس نيابة الخصوص برئاسة المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها، بحبس ربة منزل وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بقتل زوجها بعد ضبطهما أثناء ممارسة الرذيلة داخل مسكن الزوجية بمدينة الخصوص.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارًا من العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص، مفاده بلاغًا من أهالي عزبة الامير بالعثور علي جثة ممرض مقتولًا داخل شقته وعدم تواجد زوجته بالشقة، وتم اخطار اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وتشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد يحى راضي رئيس إدارة البحث الجنائي والعقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي.



وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه يدعي "م ع ب 29 سنة" مساعد تمريض ومتزوج منذ 3 شهور وتم العثور على الجثة وبها عدة ضربات فى الرأس بآلة حادة وملفوف حول العنق شال أبيض فيما لم يتم العثور على زوجة المتهم، وتوصل فريق البحث إلى اختفاء الزوجة في محافظة أسيوط بصحبة أحد الأشخاص وتم ضبطها وتدعى "ي م 19 سنة" ربة منزل، وبصحبتها شخص يدعى "ع ز فران 22 سنة" وبتضيق الخناق عليها أقرت أنها ترتبط بعلاقة عاطفية مع الثانى قبل أن تتزوج وبعد أن تزوجت من زوجها القتيل فى شهر أغسطس الماضى عادت إلى علاقتها القديمة.



وأشارت إلى أن لقاءاتها مع عشيقها تعددت فى عش الزوجية في ظل غياب زوجها وفى ليلة الحادث عاد زوجها فوجدها في أحضان عشيقها فأسرع العشيق وقام بخنقه ثم ضربه على راسه بقطعة حديد وبعدها توجها إلى محافظة أسيوط محل إقامة المتهم الثاني وتحرر محضر بالواقعة وأحيلا المتهمين للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق‎.

