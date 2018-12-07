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تامير أمين يكشف عن حديث دار بين "السيسي" وبعض المجندين أثناء إحدى جولاته

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 04:34 ص
تامير أمين يكشف عن حديث دار بين السيسي وبعض المجندين أثناء إحدى جولاته
السيسي
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أمنية فوزي
 
علق الإعلامي تامر أمين، على صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مجند كمين رأس محمد، قائلًا: "من اللقطات الجيدة واللفتات التي يحرص السيسي على القيام بها".

وأضاف "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الخميس، أن الرئيس يحرص على تشجيع المجندين بكلام رائع.

وأشار إلى أنه صاحب الرئيس في جولته في إحدى المرات وسمعه يقول للمجندين: "أنتم شرف هذا البلد وأمان هذا البلد، ولولاكم ما استطعنا العيش"، متابعًا: "أنا متأكد أن حياة المجند اختلفت بعد هذه اللقطة الإنسانية".
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