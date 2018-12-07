ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سامي النصف: قيادة مصر الآن في يد قبطان ماهر.. والمستقبل مشرق

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:09 ص
سامي النصف: قيادة مصر الآن في يد قبطان ماهر.. والمستقبل مشرق
سامى النصف
طباعة
كساب أحمد
 
قال سامي النصف، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، إن الشعب المصري عليه أن يتفاءل بالقادم، لافتًا إلى أن مصر مؤهلة لتنمية اقتصادية كبرى في المرحلة المقبلة.

وأضاف وزير الإعلامي الكويتي الأسبق، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن مصر لديها سواحل أجمل من فرنسا، ولديها الكثير من الإمكانيات التي توفر لها إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد.

وأشار إلى أن قيادة الدولة الآن في يد قبطان ماهر، وبإذن الله ستذهب مصر إلى مستقبل مشرق.
المزيد عن: مصر قناة سامي النصف توك شو الكويت السيسي الأولى اخبار مصر
>
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الاتحاد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
21:30
-
إنتر ميلان
الدوري السعودي
الوحدة
-
x
17:20
-
التعاون
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/7/2018 2:40:16 AM