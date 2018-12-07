سامي النصف: قيادة مصر الآن في يد قبطان ماهر.. والمستقبل مشرق

قال سامي النصف، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، إن الشعب المصري عليه أن يتفاءل بالقادم، لافتًا إلى أن مصر مؤهلة لتنمية اقتصادية كبرى في المرحلة المقبلة.



وأضاف وزير الإعلامي الكويتي الأسبق، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن مصر لديها سواحل أجمل من فرنسا، ولديها الكثير من الإمكانيات التي توفر لها إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد.



وأشار إلى أن قيادة الدولة الآن في يد قبطان ماهر، وبإذن الله ستذهب مصر إلى مستقبل مشرق.

