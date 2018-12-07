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لأول مرة.. محمد هنيدي نجم السوشيال ميديا في احتفالية مهرجان "نجم العرب" (صور)

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 12:03 ص
لأول مرة.. محمد هنيدي نجم السوشيال ميديا في احتفالية مهرجان نجم العرب (صور)
محمد هنيدي
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يارا أحمد
 
كرم مهرجان "نجم العرب" النجم محمد هنيدي، كنجم العرب كأفضل ممثل كوميدي درامي عن مسلسل أرض النفاق وللمرة الأولى حصل علي جائزة نجم السوشيال ميديا، وتعتبر هذه الجائزة تضاف للمرة الأـولى.

كما تم تكريم عدد من نجوم الفن منهم "تامر حسني وأكرم حسني وأحمد صلاح السعدني، وهشام سليم، وخالد سليم وعدد آخر وكبير من نجوم الفن".

لأول مرة.. محمد هنيدي نجم السوشيال ميديا في احتفالية مهرجان "نجم العرب" (صور)
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