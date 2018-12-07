خبير مصرفي: العمر الافتراضي للعملة البلاستيكية 5 أضعاف العادية

علق هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، على تصنيع العملات البلاستيكية، قائلًا: "نعمل بالنقود البلاستيكية فعليًا عن طريق الفيزا والماستر كارد، النقود البلاستيكية موجودة بالفعل".



وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع برنامج "اقتصاد وطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء الخميس، أن الخطوات التي تتخذها الدولة تحافظ على الاقتصاد وتحمي المجتمع والمواطن.



وأوضح أن العملة البلاستيكية تحمي من الأمراض وتحافظ على العملات من التلف، بالإضافة إلى أنها موفرة، متابعًا أن هذه العملة تعيش 5 أضعاف العملية العادية.

