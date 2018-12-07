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"السيسي" لـ قوات تأمين مدينة شرم الشيخ: "ربنا يحميكم" (فيديو)

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 12:09 ص
السيسي لـ قوات تأمين مدينة شرم الشيخ: ربنا يحميكم (فيديو)
السيسي
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كساب أحمد
 
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء تفقده لمدينة شرم الشيخ بالدراجة.

وقام "السيسي" بمصافحة الجنود عند بوابات مدينة شرم الشيخ بعد تفقده للمدينة بالدراجة، وتحدث مع أحد الجنود القائمين على تأمين مدينة شرم الشيخ، قائلًا: "أنا واحد منكم، شباب مصر الأمل، والدنيا قدامكم، خلوا بالكم من نفسكم، ربنا يحميكم، أنتوا اللي بتحموا الناس".


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