وزير الإعلام الكويتي الأسبق: "السيسي" رئيس تاريخي ويؤمن بالأفعال لا بالأقوال



قال سامي النصف، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، إن الأمة العربية تعرضت لزلازل لم تتعرض له دول الخليج وهى زلزال الثورات، لافتًا إلى أن مصر مرت بفوضى كبيرة بعد ثورة 25 يناير، ولكن الآن أصبحت مستقرة.



وأضاف وزير الإعلام الكويتي الأسبق، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس تاريخي ويؤمن بالأفعال لا بالأقوال.



وأشار إلى أن الطبيب إذا لم يكن مهنيًا فقد يؤذي 200 شخص، أما الإعلام إذا لم يكن مهنيًا فقد يفجر أمة، مضيفًا أن الإعلام الفترة الحالة أصبح مهنة من لا مهنة له، وهذا خطا كبير.

