"فول الصويا" يرفع العجز التجاري الأمريكي لأعلى مستوي في 10 سنوات

ارتفع العجز التجاري الأمريكي لأعلى مستوياته في عشر سنوات في أكتوبر الماضي ، بعد أن واجهت صادرات فول الصويا المزيد من الانخفاض وارتفعت واردات السلع الاستهلاكية لمستوى قياسي، وهو ما يشير إلى أن إجراءات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبطة بالرسوم لتقليص العجز التجاري لم تكن مجدية على الأرجح.





وأظهرت بيانات أخرى يوم الخميس أن أرباب العمل في القطاع الخاص عينوا عددا من العاملين أقل من المتوقع في نوفمبر، وهو ما يشير إلى تباطؤ في نمو الوظائف، وعزز ذلك تقرير آخر أظهر انخفاضا بسيطا في أعداد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات لصرف إعانات البطالة الحكومية الأسبوع الماضي.





وتنضم هذه التقارير إلى البيانات الضعيفة الخاصة بسوق الإسكان وإنفاق الشركات على المعدات في الإشارة لتباطؤ في النمو الاقتصادي، وأثار القلق بشأن متانة الاقتصاد اضطرابا في الأسواق المالية خلال الأيام الماضية.





وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن العجز التجاري زاد 1.7 في المئة إلى 55.5 مليار دولار، مسجلا أعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2008. واتسع العجز التجاري بذلك على مدى خمسة أشهر متتالية.





وجرى تعديل بيانات سبتمبر لتظهر زيادة العجز إلى 54.6 مليار دولار، بدلا من 54 مليارا في التقديرات السابقة.





وقفز عجز تجارة السلع مع الصين، وهي مسألة حساسة سياسيا، بنسبة 7.1 في المئة إلى مستوى قياسي بلغ 43.1 مليار دولار في أكتوبر .





وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يزيد العجز التجاري الكلي إلى 55 مليار دولار في أكتوبر، وعند التعديل في ضوء التضخم، ارتفع عجز التجارة السلعية إلى 87.9 مليار دولار في أكتوبر من 87.2 مليار دولار في سبتمبر، ويفوق ما يسمى بالعجز التجاري الحقيقي متوسطه في الربع الثالث.





وفي أكتوبر ، تراجعت صادرات السلع والخدمات 0.1 في المئة إلى 211 مليار دولار، بينما ارتفعت واردات السلع والخدمات 0.2 في المئة إلى 266.5 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق.





على صعيد منفصل، أظهر تقرير التوظيف الوطني لمؤسسة "إيه.دي.بي" أن عدد الوظائف في القطاع الخاص زاد 179 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 225 ألفا في أكتوبر.





وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 195 ألفا الشهر الماضي، بعد زيادة قدرها 227 ألفا في التقديرات الأولية لشهر أكتوبر .





ويجري إعداد تقرير إيه.دي.بي بالاشتراك مع موديز أناليتكس، ويأتي قبل نشر تقرير الوظائف الحكومي الأشمل لشهر نوفمبر تشرين الثاني يوم الجمعة.





وتشير توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز إلى أن من المرجح أن تزيد عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية بواقع 200 ألف وظيفة في نوفمبر تشرين الثاني، بعد ارتفاعها 250 ألفا في أكتوبر، ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة قرب أدنى مستوى في 49 عاما عند 3.7 بالمئة.