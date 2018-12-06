جولة مع الفنانين.. محمد صبحي يحيي الذكرى الثانية لزوجته: لم تفارقي عيني وذاكرتى

حرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم بما يدور في حياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، وتأتي المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل متابعيهم يحرصون على التعليق على تلك التدوينات.

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" عبر جولة داخل صفحات الفنانين أبرز ما جاء في صفحاتهم اليوم الخميس.

محمد صبحي الذكرى يحيي الثانية لزوجته: لم تفارقي عيني وذاكرتى

وجَّه الفنان محمد صبحي، رسالة لزوجته في ذكرى وفاتها الثانية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر "صبحي" صورة تجمعهما وعلّق قائلاً: "زوجتى الحبيبة الغالية اليوم مر عامان لفراقنا هل تأخرتى عليا؟ أم أنا الذى تأخر عليك؟ لم تفارقى عينى وعقلى وذاكرتى فأنتى ما زلتي من يقوينى دعواتى لك لم تنقطع إلى أن ألقاكى".

وتوفيت نيفين رامز زوجة الفنان يوم 6 ديسمبر 2016 وكانت أنجبت منه ابنيها مريم وكريم.

يسرا اللوزي تنضم لـ"كلبش"

أعلنت الفنانة يسرا اللوزي عن انضمامها للجزء الثالث من مسلسل كلبش مع النجم أمير كرارة، والذي سينافس من خلاله في سباق الدراما الرمضانية لعام 2019.

ونشرت "يسرا" عبر حسابها على انستجرام صورة لها أثناء توقيع العقد، وعلّقت عليها: "رمضان 2019 إن شاء الله".

وبدأ "كرارة" تصوير مشاهد الجزء الثالث من كلبش في العاصمة اللبنانية بيروت مع المخرج بيتر ميمي.

أحمد السقا: عبده السروجي جدي ولي الفخر

نشر الفنان أحمد السقا، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة يتذكر بها جده الراحل الفنان عبده السروجي.

كتب السقا: "الله يرحمك يا جدي، عبده السروجي أول من غنى (بلد المحبوب، وغريب الدار)، وإذا بحثتم عن تاريخه ستجدون المزيد، وهو من غنى لفلسطين أغنية تعد من الروائع اسمها (الله يصونك يا فلسطين)، عبده السروجي جدي ولي الفخر".

عبده السروجي مغني مصري، هو جد الممثل أحمد السقا من ناحية الأم، غنى في أوبريت الليلة الكبيرة.​

رانيا يوسف تهنيء شيريهان بعيد ميلادها: وحشتينا

هنأت الفنانة رانيا يوسف الفنانة شريهان بعيد ميلادها، مؤكدة أن شريهان لم تغب عن القلوب على الرغم من غيابها عن الشاشة.

وكتبت رانيا يوسف تغريدة على تويتر: "كل سنة وانتي نجمة الشاشة، برغم غيابك عن الشاشة لكن لم تغيبي عن قلوبنا.. وحشتينا".