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الظهور الأول لـ رانيا يوسف بعد إخلاء سبيلها في واقعة "الفستان" (صور)

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:02 م
الظهور الأول لـ رانيا يوسف بعد إخلاء سبيلها في واقعة الفستان (صور)
رانيا يوسف
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يارا أحمد
 
وصلت منذ قليل الفنانة رانيا يوسف، لمهرجان "نجم العرب" التابع لمجلة "وات هابنز" وذلك بإحدى الفنادق الكبري بمنطقة وسط البلد.

ويعتبر الظهور الرسمي الأول لرانيا، بعد واقعة الفستان المثير، ورفضت التسجيل وإقامة لقاءات مع القنوات، وكان قد حضر حتي الان عدد كبير من نجوم الفن.
الظهور الأول لـ رانيا يوسف بعد إخلاء سبيلها في واقعة "الفستان" (صور)
الظهور الأول لـ رانيا يوسف بعد إخلاء سبيلها في واقعة "الفستان" (صور)
الظهور الأول لـ رانيا يوسف بعد إخلاء سبيلها في واقعة "الفستان" (صور)
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فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
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