الظهور الأول لـ رانيا يوسف بعد إخلاء سبيلها في واقعة "الفستان" (صور)
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:02 ميارا أحمد
وصلت منذ قليل الفنانة رانيا يوسف، لمهرجان "نجم العرب" التابع لمجلة "وات هابنز" وذلك بإحدى الفنادق الكبري بمنطقة وسط البلد.
ويعتبر الظهور الرسمي الأول لرانيا، بعد واقعة الفستان المثير، ورفضت التسجيل وإقامة لقاءات مع القنوات، وكان قد حضر حتي الان عدد كبير من نجوم الفن.
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