فييرا يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الرجاء بالبطولة العربية

اختار الجهاز الفنى للاسماعيى بقيادة فييرا 21 لاعبًا قبل السفر للمغرب لمواجهة فريق الرجاء فى دور الـ١٦ من بطولة كأس زايد للاندية الأبطال .





كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين ،من المقرر أن يقام لقاء العودة على ملعب الاخير بالدار البيضاء فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الحادى عشر من الشهر الجارى .





وجاءت اختيارات الجهاز الفنى كالتالى ..





فى حراسة المرمى .. محمد فوزى – محمد مجدى عبد الفتاح





فى خط الدفاع .. أحمد أيمن – باهر المحمدى – محمود متولى – ريتشارد بافور – محمد مجدى الجمل – طارق طه ومحمد هاشم





فى خط الوسط .. حسنى عبد ربه – عماد حمدى – نادر رمضان – كريم بامبو – عمر الوحش – لسعد الجزيرى – عبد الرحمن مجدى – محمد صادق -محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم





فى خط الهجوم .. كريستوفر مندوجا – شكرى نجيب.



