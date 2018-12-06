اشتباكات بين الشرطة اليونانية ومحتجين فى ذكرى قتل مراهق

اشتبكت الشرطة اليونانية مع المحتجين اليوم الخميس بعد مظاهرات للاحتفال بالذكرى العاشرة لمقتل مراهق على يد الشرطة، التي تسببت في أسوأ أعمال شغب تشهدها البلاد منذ عقود.





وبدأت المسيرة السلمية فى وسط أثينا بذكرى "ألكساندروس جريجوروبولوس" البالغ من العمر 15 عاما الذي قتل بالرصاص في عام 2008.

وبعد المسيرة المسائية أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يلقون قنابل حارقة عليهم في حي اكسارتشيا البوهيمي حيث قتل الصبي غير المسلح.

وقام بعض المحتجين بإضرام النار في حاويات القمامة وأشعلوا النار في السيارات، وفقاً لوكالة رويترز.