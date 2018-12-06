ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس الإكوادور: بريطانيا قدمت ضمانات كافية بعدم تسليم جوليان أسانج للخارج

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:54 م
رئيس الإكوادور: بريطانيا قدمت ضمانات كافية بعدم تسليم جوليان أسانج للخارج
الرئيس الإكوادوري
طباعة
وكالات
 

قال الرئيس الإكوادوري، لينين مورينو، إن بريطانيا قدمت ضمانات كافية تفيد بأن مؤسس موقع "ويكيليكس"، 

جوليان أسانج، لن يتم تسليمه حتى يواجه عقوبة الإعدام في الخارج.


وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن تصريحات مورينو جاءت في حوار صحفي له اليوم الخميس، وتفيد

 بأن الحوار الديبلوماسي الهادئ ما بين المملكة المتحدة والإكوادور لحل موقف جوليان أسانج قد أتى بثماره في

 وقت تحوم فيه الأسئلة حول مصيره القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية.


وأشار الرئيس الإكوادوري، في حواره، إلى أن "الطريق واضح للسيد أسانج لأخذ القرار بالمغادرة"، وذلك في

 إشارة إلى ضمانات مكتوبة تلقاها هو من السلطات البريطانية، حسبما ذكرت الشبكة.


جدير بالذكر أن أسانج الذي تسبب في إحراج الولايات المتحدة بعد نشره أعدادًا هائلة من الوثائق السرية، لجأ 

إلى سفارة الأكوادور في لندن منذ عام 2002، حيث طلب حق اللجوء السياسي للإفلات من محاولات تسليمه 

إلى السويد بتهمة التحرش الجنسي.

المزيد عن: ضمانات جوليان أسانج تسليم بريطانيا الرئيس الإكوادوري الخارج
>
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
2
x
19:00
0
المصري البورسعيدي
كأس ملك إسبانيا
ريال مدريد
6
x
17:15
1
مليلية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
1
x
16:45
0
أحد
الاتحاد
1
x
18:40
2
الفيصلي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/6/2018 11:10:01 PM