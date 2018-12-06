توفيق عكاشة عن استضافته للسفير الإسرائيلي: "كنت عايز أعمل حاجة صح"



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه عندما دعا السفير الإسرائيلي لمنزله تلقى هجومًا من الجميع، مضيفًا: "الناس بقت تقولي عزمت السفير الإسرائيلي ليه، وهما مش فاهمين حاجة".



وأضاف: "أنا قلت وأعلنت للدنيا كلها، إننا عايزين نعمل حاجة صح"، مشيرًا إلى أن الشعب الألماني يشبه قدماء المصريين، والفراعنة هم المثل الأعلى للألمان.



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الدولة القوية "الكل بيضرب ليها تعظيم سلام، والضعيف الكل بيستهيفه".