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وزير الإعلام الكويتي الأسبق: مصر ولدت من جديد بعد ثورة 30 يونيو

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:00 م
وزير الإعلام الكويتي الأسبق: مصر ولدت من جديد بعد ثورة 30 يونيو
سامي النصف
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كساب أحمد
 
قال سامي النصف، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، إن هناك قفزة كبيرة حدثت بمصر المرحلة الأخيرة، لافتًا إلى أنه زار مصر في السبعينيات ولم يكن متوفر بها التاكسيات بشكل مناسب أو الهواتف بمثل الصورة الموجودة الآن.

وأضاف وزير الإعلام الكويتي الأسبق، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الخميس، أن مصر ولدت من جديد بعد 30 يونيو، لافتًا إلى أن حجم التنمية التي حدثت بعد الثورة كبير للغاية سواء في الساحل الشمالي أو في سيناء أو في العديد من المدن المصرية.

وتابع أن العلاقة المصرية الكويتية تاريخية ومستمرة، رغم تغير الأنظمة والحكام في البلدين، وهذا بسبب أن العلاقة بين البلدين شعبية.
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