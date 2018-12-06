"الفيروسات الكبدية": عدد المترددين على كشف فيروس C فاق التوقعات

قال الدكتور يحيى الشاذلي، نائب رئيس لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية، إن نسبة أعداد المترددين على كشف فيروس سي، في المرحلة الثانية أعلى من النسب المستهدفة يوميًا، وأعلى من المتوقع.



وأوضح "الشاذلي"، خلال مداخلة تليفونية مع قناة "النيل للأخبار"، مساء الخميس، أنه يتم علاج من يثبت إصابته بالفيروس في خلال 10 أيام من بداية الفحص.



وأضاف أنه تم مد المرحلة الأولى من مسح فيروس سي إلى آخر شهر ديسمبر، متابعًا: "نسير بسرعة ممتازة، وتم فحص أكثر من 14 مليون مواطن خلال المرحلة الثانية حتى الآن".

