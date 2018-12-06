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أهم أخبار الكرة العالمية اليوم الخميس 6-12-2018

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:48 م
أهم أخبار الكرة العالمية اليوم الخميس 6-12-2018
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أحمد عصام
 
 
تأخذ معظم الأندية الأوروبية اليوم الخميس راحة من المباريات، من أجل إستكمالها في بداية الاسبوع المقبل، ولكن خاضت الأندية الإسبانية مباريات في كأس ملك إسبانيا.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" اهم اخبار الكرة العالمية اليوم الخميس 6-12-2018.

نتائج كأس ملك إسبانيا :-

ريال مدريد - مليلية (6-1)

إيبار - سبورتنج خيخون (2-2)

هويسكا - اتلتيك بلباو (0-4)

- اوناي ايمري مدرب نادي أرسنال يعلن إصابة مدافعة هولدينج بقطع في الرباط الصليبي، والتي تعرض لها في مباراة الفريق بالدوري ضد نادي مانشستر يونايتد بالأمس.

- مالكوم يغيب عن برشلونة لمدة أسبوعين بسبب الإصابة في مباراة ليونيسا بكأس ملك إسبانيا، ولويس سواريز يعود لتدريبات البارسا استعدادا لمباراة إسبانيول بالدوري الإسباني.

- ارناتوفيتش يغيب عن هجوم ويست هام يونايتد الإنجليزي لمدة شهر، والانجليزي ويلشر يتعرض لإصابة جديدة ستغيبه عن صفوف الفريق لمدة أسبوع.

- مبابي يتجاهل رونالدو وميسي ويعلنها أن هازارد افضل لاعب واجهه في الموسم الماضي، خلال مباراة منتخب فرنسا ضد بلجيكا في كأس العالم بروسيا 2018.

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