أهم أخبار الزمالك اليوم الخميس 6-12-2018





شهد نادي الزمالك اليوم الخميس العديد من الأحداثالساخنة والتي كان من أبرز تعرض الفريق لورطة كبيرة قبل مباراة الكونفيدرالية الأفريقية وغيرها من الأحداث.





ويستعرض "الفجر الرياضي " اهم اخبار الزمالك الساخنة اليوم الجمعة على النحو التالي :





*عاجل.. خطوة وحيدة تفصل الزمالك عن خطف بديل "أزارو" من الأهلي





أبلغ وكيل المغربي محمود بنحليب مهاجم فريق الرجاء المغربي عن طلب الأخير الحصول على مبلغ مليوني دولار نظير بيع اللاعب في يناير القادم بعد المفاوضات التي قام بها مسئولي الزمالك مع اللاعب.





وعرض مسئولو الزمالك السيرة الذاتية الخاصة باللاعب على السويسىري كريستيان جروس المدير الفني للفريق قبل حسم موقفه بشكل نهائي.





ويسعى الزمالك لضم مهاجم أجنبي جديد في ميركاتو الشتاء لتدعيم الصفوف.





*مهاجم الزمالك على بعد خطوة من الرحيل

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس عن موقف المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك من البقاء في القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأوضحت تقارير مغربية أن أحداد يقترب من الرحيل عن الزمالك خلال يناير المقبل على سبيل الإعارة وأن الوداد البيضاوي والرجاء هما الوجهتين الأقرب له.





جدير بالذكر فأن أحداد قد انتقل إلى صفوف الزمالك في الانتقالات الصيفية الماضية لكنه لم يشارك بشكل أساسي مع الفريق كما أن كريستيان جروس لم يقتنع بقدراته.





*محمود علاء يغيب عن مباراة الزمالك المقبلة





تأكد غياب محمود علاء مدافع فريق الزمالك عن أول مباراة محلية للفريق سواء في الدوري أو كأس مصر بعد حصوله على الانذار الثالث له في مباراة المصري ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر للدوري.





وحصل محمود علاء على إنذار فى مواجهة المصرى قبل انتهاء الشوط الأول.





ويعد الإنذار هو الثالث لمحمود علاء محليا ليتأكد غيابه عن الفريق الأبيض في المباراة المقبلة.





*عاجل.. الزمالك في ورطة قبل لقاء الكونفيدرالية





تعرض ثلاثي الزمالك عبد الله جمعة ومصطفى فتحي والتونسي فرجاني ساسي لإصابات قوية خلال لقاء اليوم أمام فريق المصري البورسعيدي والذي حسمه الزمالك بهدفين مقابل لاشئ.





وغادر الثلاثي ملعب اللقاء اليوم حيث اشتكي جمعة من إصابة في العضلة الخلفية بينما ركل مصطفى فتحي الأرض أثناء تسديده للكرة، وتعرض ساسي لالتحام سقط بعده متأثرًا بالإصابة.





ويخضع الثلاثي المصاب للفحص الطبي خلال الساعات القادمة لحسم إمكانية لحاقهم بمباراة القطن التشادي المقبلة، المقرر لها يوم 14 ديسمبر الجاري في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.



