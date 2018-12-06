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ترحيل أحد قادة أولتراس بوكا جونيورز من إسبانيا

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:44 م
ترحيل أحد قادة أولتراس بوكا جونيورز من إسبانيا
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قامت الشرطة الإسبانية بترحيل الأرجنتيني ماكسي مازارو، أحد قيادات روابط مشجعي "أولتراس" نادي بوكا جونيورز، الذي اكتشف في مدريد، وهو في طريقه الآن إلى بلاده.

وطبقاً لما قالته المصادر الأمنية فقد تم اكتشافه من خلال جهاز تم العمل به لتأمين مواجهة إياب النهائي في كأس ليبرتادوريس التي ستقام الأحد المقبل في مدريد.

ووفقاً للشرطة، فقد تم التعرف على مازارو، وجاري عمل الإجراءات اللازمة لإعادته إلي بلاده، حيث يعد واحداً من "أهم وأخطر" مجموعات (بارا برافا) الجماهيرية المتطرفة، ولديه قائمة طويلة من الاتهامات.

وماكسي مازارو عضو عنيف في بارا برافا، تمت مقاضاته واتهامه كمشارك مزعوم في واقعة اغتيال في منطقة لينيرز في 29 أغسطس 2011.

وسُجن مازارو لمدة عام ونصف العام حتى تم إطلاق سراحه في عام 2014، مع ماورو مارتين، أحد القادة الحاليين في "بارا برافا".

وتشهد العاصمة الإسبانية أكبر عملية تأمين لمباراة كرة قدم في المدينة، قبل المواجهة المرتقبة، بين الناديين، الأحد المقبل، في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، الذي سيقام في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

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