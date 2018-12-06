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الإمارات ترحب بزيارة بابا الفاتيكان فبراير القادم

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:39 م
الإمارات ترحب بزيارة بابا الفاتيكان فبراير القادم
البابا فرانسيس
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وكالات
 

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالزيارة الرسمية التي سيقوم بها البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى

الدولة خلال الفترة من 3 إلى 5 من شهر فبراير القادم.


وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأماراتية

 "وام"، اهتمام وتثمين دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لهذه الزيارة التاريخية، التي


 تكتسب أهمية خاصة في ترسيخ روابط الصداقة والتعاون التي تميزت بها علاقة الإمارات بالفاتيكان بما فيه خير

 للإنسانية وخدمة السلام العالمي.


وقال إن بابا الفاتيكان يشارك خلال زيارته في ملتقى الحوار العالمي بين الأديان حول الأخوة الإنسانية، تلبية

 لدعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.


وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن زيارة البابا تأتي ضمن جهود الدولة في دعم وإرساء أسس التآخي


 والتعايش السلمي الإنساني في المنطقة والعالم ، مشيرا إلى أن قبول البابا فرانسيس الدعوة يعزز تلك الجهود

 ويدفع عجلة الحوار بين الأديان ، مما يوفر أرضية صلبة لتعزيز الأخوة الإنسانية.


وشدد على وجود رغبة دولية حقيقية للخروج بمبادرات وتحركات تسهم في تعميق العلاقات الإنسانية القائمة على

 التسامح والتعايش المشترك وتصب في صالح البلدان والشعوب.

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