رئيس مصلحة الجمارك يعود من الهند عقب حضور أعمال الجلسة رقم 80 للجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية

عاد إلى مطار القاهرة مساء اليوم الخميس، كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك قادما من الهند عقب مشاركتة على رأس وفد الجمارك المصرية فى حضور إجتماعات وفعاليات الدورة رقم ( 80 ) للجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية والتى عقدت في مدينة مومباى الهندية خلال الفترة من 5 - 3 ديسمبر 2018.



وكانت أعمال الجلسات قد بدأت صباح يوم الإثنين الموافق 3 ديسمبر 2018 بكلمة من السيد كيونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية والذى رحب بأعضاء لجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية وقدم الشكر للجمارك الهندية لحسن الضيافة وحفاوة الإستقبال ثم عرض جدول الأعمال.



وتقدمت بعض الدول بطلب لإلغاء مناقشة بند السلع الغير ملموسه ودارت مناقشات في هذه الجلسة وكانت هناك مداخلة لرئيس مصلحة الجمارك حيث طلب منح المزيد من الوقت لدراسة هل السلع الغير ملموسه تعد سلعة ام خدمة ووافق على حذف هذا البند من جدول الأعمال وتم حذفه.



ثم عرض الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية تقريرا حول ماتم تنفيذه من خلال الخطة الإستراتيجية للمنظمة خلال الفترة السابقة وتم عرض عدة تقارير حول سير العمل بلجان المنظمة وخطط العمل الخاصة بحزم التنافسيه والإقتصادية والحزمة الإيرادية وحزمة الإلتزام والمكافحة وإجتماع المجموعة الإستشارية للقطاع الخاص.



ثم بدأ المناقشات حول الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ومنها التدفقات المالية الغير المشروعة حيث أشار الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية للتأثيرات السلبية للتدفقات المالية غير المشروعة على الاقتصاد القومي للبلاد وخاصة التلاعب فى الفواتير المقدمة للجمارك



كما تم مناقشة موضوع تسهيل التجارة وتقيم الاداء وتأثير تقيم الأداء من قبل البنك الدولي على الدول الأعضاء وأوضح عضو البنك الدولي طريقة تقييم الآداء من جانب البنك الدولي



وأبدى الأستاذ كمال نجم رئيس الجمارك المصرية خلال مداخلته الإعتراض لقصر التقييم لمصر علي عنصر زمن الافراج فى ميناء واحد ولسلعة واحدة تأتى من آسيا وهى قطع غيار السيارات الكورية وعدم مراعاة كافة الظروف المتعلقة بالنواحي التجارية والأمنية للبلاد ورد مندوب البنك الدولي بأنه يتم التقييم من خلال بيانات القطاع الخاص وليس لهم علاقة بأي ظروف أمنية.



وتم تكوين مجموعات عمل لبند ادوات تقييم منظمة الجمارك العالمية وكانت مصر في مجموعة A وتم التداول بين اعضاء الوفود وأشار الوفد المصرى لضرورة وجود جهة خارجية لقياس الأداء بمعايير بعيده عن الجمارك وبمشاركة فعالة من منظمة الجمارك العالمية.



وعلي هامش الجلسات تم عقد لقاء بين وفدى الجمارك المصرية والكورية برئاسة رئيس الجمارك المصرية والجمارك الكورية حيث استعرض،رئيس الجمارك المصرية تطوير الجمارك المصرية سواء في مشروع القانون الجديد واصدار تعريفة 2018 ومنظومة الشباك الواحد وتواجد فرص الاستثمار وتشجيع التشريعات للإستثمار في مصر وطلبت الجمارك المصرية من الجانب الكورى تقديم مساعدات فنية لمنظومة الشباك الواحد.



وتناول أحمد شحاتة مدير عام المكتب الفني إتفاق التعاون الإداري وطلبات التحقق من الجانبين وتم الاتفاق علي اعداد عدة لقاءات بين الجانبين للتباحث في المسائل الجمركية.



كما تطرق الإجتماع مشاكل الشركات الكورية في مصر وطلبت الجمارك الكورية دعم ومساندة الجمارك المصرية لترشيح الجمارك الكورية لأحد موظفيها في أحد المناصب الهامة بمنظمة الجمارك العالمية.



وفى نهاية اللقاء تبادل الجانبين المصرى والكورى الهدايا التذكارية وقدم رئيس مصلحة الجمارك المصرية درع الجمارك المصرية لرئيس الجمارك الكورية.



كما تقدم رئيس مصلحة الجمارك المصريةبالشكر والتحية لرئيس الجمارك الهندية لحسن الضيافة معربا عن إمتنان الوفد المصري للتنظيم الجيد وقام بإهدائه درع مصلحة الجمارك المصرية تعبيرا عن تقديره.