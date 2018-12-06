خاص| حقيقة توقيع محمود وحيد لـ"بيراميدز"

كشف مصدر مقرب من محمود وحيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة حقيقة الأنباء التي تم تناولها خلال الساعات الماضية، حول توقيعه على عقود انتقاله لبيراميدز.









وقال المصدر بأن وحيد وقع على عقود انتقاله للأهلي لمدة 4 مواسم ونصف، وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.









وأضاف المصدر بأن اللاعب لم يتلقى أي اتصالا من جانب مسئولي بيراميدز، وأن ما يتردد ليس له أساس من الصحة، وسيصبح لاعبا رسميا للأهلي قريبا جدا.



