الحكم على معتدي حافلة بوكا جونيورز 28 شهراً مع وقف التنفيذ

حكمت محكمة أرجنتينية بالسجن على ماتياس سيباستيان نيكولاس لمدة 28 شهرًا مع وقف التنفيذ بسبب اعتدائه على حافلة فريق بوكا جونيورز الشهر الماضي قبل مباراة العودة في الدور النهائي من كأس الليبرتادوريس.





وأفادت شبكة Tyc الأرجنتينية بأن الشرطة لم تأخذ وقتًا طويلًا للقبض على مشجع ريفر بليت كما أن المحكمة قضت بسجنه عامين و4 أشهر مع إيقاف التنفيذ بالإضافة إلى 180 ساعة من العمل المجتمعي كعقوبة بعد اعترافه بالاعتداء على حافلة بوكا جونيورز.





كما نص الحكم أيضًا على عدم مشاركة المشجع في أي حدث رياضي أو الاقتراب من ملعب مونيمونتال طوال فترة العقوبة.





وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) قد قرر إقامة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس بملعب ريال مدريد سانتياجو برنابيو الأحد المقبل.





يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 على ملعب لا بومبونيرا معقل بوكا جونيورز.



