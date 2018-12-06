توفيق عكاشة: "أي راجل بيتجوز بيخاف من مراته"



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن النساء الألمان هم من أعادوا بناء دولتهم بعد الحرب العالمية الثانية، وكان عددهم أكبر من الرجال، حتى وصل بهم الأمر إلى أنهم استوردوا رجال من تركيا.



ووجه التحية إلى المرأة المغربية، مشيرًا إلى أن المرأة في المغرب شريكة الرجل هناك في النجاح.



أشاد الإعلامي توفيق عكاشة، بالمرأة المصرية، قائلا: "الست المصرية أشد من الست الألمانية، ولكنها موجهه قوتها على زوجها.. أي راجل بيتجوز بيخاف من مراته".