أبرز أخبار ليفربول اليوم الخميس 6 – 12 – 2018.. الريدز في ورطة

شهد نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الأحد، الموافق 2 ديسمبر لعام 2018، العديد من الأحداث الهامة، الخاصة بفريق الكرة، أبرزها إصابة مدافعه جوميز وغيابه لمدة 6 أسابيع.





وإليكم أبرز الأخبار الساخنة في ليفربول اليوم الخميس 6 – 12 – 2018:





- ليفربول في "ورطة" قبل مواجهة نابولي:





تلقي فريق ليفربول الإنجليزي ضربة قوية قبل مواجهة نابولي الإيطالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.





ذكرت شبكة سكاي سبورت البريطانية، أن ليفربول سيفقد بشكل رسمي لخدمات مدافعه جو جوميز في لقاء نابولي، بعدما اثبتت الفحوصات تعرضه لكسر في أسفل الساق اليسري.





واشارت سكاي، إلى ان جوميز سيغيب لمدة 6 أسابيع عن ليفربول، سيخضع خلالها للتعافي والتأهيل من جديد للعودة للمشاركة في التدريبات.









- براءة محمد صلاح من ورطة دعم المثليين:





ظهر محمد صلاح نجم نادي ليفربول في مباراة فريقه أمام إيفرتون بحذاء يثبت براءته من ورطة دعم المثليين التي وضعته إدارة فريقه فيها .





وارتدى محمد صلاح حذاءً بأربطة حمراء عادية خلافًا لما كان متفقا عليه من ارتداء أحذية تحمل ألوان الطيف السبعة (علامة دعم المثليين) لجميع لاعبي الدوري الإنجليزي في حملة تهدف لدعم حقوق هؤلاء .





وكان ليفربول قد أعلن دعمه لـrainbowlaces وأكد على ارتداء لاعبي الفريق لأحذية تعبر عن هذا التضامن لكن صلاح تغلب على الحرج وارتدى حذاءه العادي