الوفد الفرنسي يزور كنيسة العذراء للكاثوليك بالمطرية

قام الوفد الفرنسي، برئاسة الأب دومينيك جولي، اليوم الخميس، بزيارة كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بالمطرية، وذلك ضمن برنامج زيارتهم لمسار العائلة المقدسه في مصر.



