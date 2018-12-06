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الوفد الفرنسي يزور كنيسة العذراء للكاثوليك بالمطرية

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:35 م
الوفد الفرنسي يزور كنيسة العذراء للكاثوليك بالمطرية
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حازم رفعت
 
قام الوفد الفرنسي، برئاسة الأب دومينيك جولي، اليوم الخميس، بزيارة كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بالمطرية، وذلك ضمن برنامج زيارتهم لمسار العائلة المقدسه في مصر.

كانت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، قد استقبلت، اليوم، وفدًا من الكنيسة الكاثوليكية بفرنسا، والذي فوض بدراسة الأوضاع فى مصر، تمهيدًا لعمل رحلات دينية لزيارة مسار العائلة المقدسة، الوفد مكون من اربعة كهنة فرنسيين، وهى لجنة تم تكوينها من الكنيسة الكاثوليكية بفرنسا.
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