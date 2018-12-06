واشنطن تدعو روسيا للتخلص من صاروخ "9- أم-729" متوسط المدى

وقالت تومبسون للصحفيين، إن الحفاظ على المعاهدة القائمة يتطلب من روسيا "إما التخلص من المنظومة أو تعديلها بحيث لا تتجاوز المدى المسموح به ضمن وفقا للمعاهدة".





وأضافت: "يجب أن يكون ذلك قابلا للتحقق".





وتابعت ممثلة الخارجية الأمريكية: "الكرة في الملعب الروسي وعليهم أن يأخذوا زمام المبادرة".