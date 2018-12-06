واشنطن تدعو روسيا للتخلص من صاروخ "9- أم-729" متوسط المدى
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:36 موكالات
أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الرقابة على التسليح والأمن الدولي، أندريا تومبسون، اليوم الخميس، أن بلادها تدعو روسيا للتخلي عن الصواريخ من طراز "9- أم-729" أو تعديل نظامها، بحيث لا ينتهك مداها، بنود معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.
وقالت تومبسون للصحفيين، إن الحفاظ على المعاهدة القائمة يتطلب من روسيا "إما التخلص من المنظومة أو تعديلها بحيث لا تتجاوز المدى المسموح به ضمن وفقا للمعاهدة".
وأضافت: "يجب أن يكون ذلك قابلا للتحقق".
وتابعت ممثلة الخارجية الأمريكية: "الكرة في الملعب الروسي وعليهم أن يأخذوا زمام المبادرة".
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