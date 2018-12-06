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اليونفيل تؤكد وجود نفق في الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:30 م
اليونفيل تؤكد وجود نفق في الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل
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أسماء العزب
 
أكدت القوات الدولية (اليونيفيل)، مساء اليوم، وجود نفق في الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، حسبما نقلت قنة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها.

وكان قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية، الجنرال يوال ستريك، قد أجرى لقاء مع قائد قوات اليونيفيل الدولية اللواء ستيفانو ديل كول، حيث رافقه بجولة في المنطقة الحدودية مع لبنان، وتفقد النفق الذي تم حفره من جنوب قرية كفر كلا باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
المزيد عن: نفق لبنان اليونيفيل الخط الأزرق إسرائيل
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