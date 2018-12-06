اعتصامات بالأردن للمطالبة بتخفيض الأسعار والضرائب

اعتصم عشرات الناشطين الأردنيين، مساء الخميس، قرب مقر الحكومة الأردنية في العاصمة عمان، رغم الظروف الجوية السيئة التي تشهدها المملكة، وأجبرت السلطات على تعطيل الدارسةً خاصة في جنوب وشرق المملكة.







وهتف المعتصمون ضد رفع الأسعار، وقانون ضريبة الدخل، مطالبين بالإبقاء على دعم الخبز، وإلغاء بند فرق الأسعار على فاتورة الكهرباء.





وطالب المعتصمون بإدخال إصلاحات سياسية، وإصدار عفو عام.