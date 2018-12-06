جميل حليم: طلب تقنين الكنيسة يجب أن يتضمن ما يثبت ممارسة الشعائر المسيحية بها

قال المستشار جميل حليم، عضو لجنة الخمسين السابق، إنه كان عضو بلجنة إعداد قانون بناء الكنائس، وعضو بلجنة تقنين الكنائس، لافتًا إلى أن الموضوع ليس سهل كما يتصور البعض، فهناك 5 آلاف كنيسة ودار خدمة على مستوى الجمهورية، وتقنينها عمل شاق يستغرق وقت ومجهود.



وأضاف "حليم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الخميس، أن الفترة القادمة سيتم تقنين مجموعة كبيرة من الكنائس؛ لكون اللجان الفرعية أوشكت على الإنتهاء من كم كبير من الكنائس خلال شهور.



وتابع، أن لجنة التقنين وفقًا للقانون تقوم بمراجعة الموقف، ولو كان هناك مبني متهالك أو آيل للسقوم تُطالب بترميمه، ولايوجد شئ يسمى رفض طلب التقنين، منوهًا إلى أن بعض مواد قانون بناء الكنائس تنص على عدم جواز إغلاق أي كنيسة تطلب تقنين الأوضاع.



وأوضح، أن طلب تقنين الكنيسة يجب ان يتضمن ما يثبت ممارسة الشعائر المسيحية بها.

