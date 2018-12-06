الذهب يواصل الارتفاع عند التسوية التعاملات اليوم الخميس

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع ضعف الدولار الأمريكي وخسائر سوق الأسهم.





وصعد المعدن الأصفر بعد أن تعرضت العملة الأمريكية للضغط وهبطت لأدنى مستوى بأسبوعين على خلفية بيانات اقتصادية.





وأضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأقل من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، فيما تراجعت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة للمرة الأولى في 4 أسابيع.





وفي بيانات أخرى، ارتفع عجز الميزان التجاري بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في 10 سنوات، في حين صعد نشاط الخدمات الأمريكي ليسجل ثاني أعلى قراءة في 13 عاماً.





ويأتي ارتفاع أسعار الذهب مع خسائر حادة ضربت أسواق الأسهم العالمية نتيجة لتزايد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم فبراير بنحو 0.1% إلى 1243.60 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1% إلى 1238.97 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4% إلى 96.704.