ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. الزمالك في ورطة قبل لقاء الكونفيدرالية

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:26 م
عاجل.. الزمالك في ورطة قبل لقاء الكونفيدرالية
طباعة
الفجر الرياضي
 

تعرض ثلاثي الزمالك عبد الله جمعة ومصطفى فتحي والتونسي فرجاني ساسي لإصابات قوية خلال لقاء اليوم أمام فريق المصري البورسعيدي والذي حسمه الزمالك بهدفين مقابل لاشئ.


وغادر الثلاثي ملعب اللقاء اليوم حيث اشتكي جمعة من إصابة في العضلة الخلفية بينما ركل مصطفى فتحي الأرض أثناء تسديده للكرة، وتعرض ساسي لالتحام سقط بعده متأثرًا بالإصابة.


ويخضع الثلاثي المصاب للفحص الطبي خلال الساعات القادمة لحسم إمكانية لحاقهم بمباراة القطن التشادي المقبلة، المقرر لها يوم 14 ديسمبر الجاري في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

المزيد عن: مصطفي فتحي فرجاني ساسي المصري الكونفيدرالية الزمالك اخبار الزمالك أخبار الزمالك
>
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
2
x
19:00
0
المصري البورسعيدي
كأس ملك إسبانيا
ريال مدريد
6
x
17:15
1
مليلية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
1
x
16:45
0
أحد
الاتحاد
1
x
18:40
2
الفيصلي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/6/2018 9:40:01 PM