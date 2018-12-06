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الزمالك بدون راحة بعد الفوز على المصري

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:26 م
الزمالك بدون راحة بعد الفوز على المصري
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أحمد الهواري - رامي بشاي
 
رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري جروس منح اللاعبين راحة بعد مباراة المصري التي فاز فيها الفريق الأبيض بهدفين دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر للدوري ويستأنف الفريق تدريباته غدا .

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا استعدادا لمباراة القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية المقرر لها أحد أيام 14 أو 15 أو 16 ديسمبر الجاري، وسيحصل اللاعبون على راحة يوم السبت المقبل.

الفوز رفع الفريق الأبيض رصيده إلى النقطة 35 ويبتعد بصدارة الدوري، في حين يتوقف رصيد الفريق البورسعيدي عند 16 نقطة يحتل المركز الحادي عشر

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