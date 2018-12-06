سبق – السعودية | "صحة عسير" تسيّر قافلة طبية لـ"تباشعة بللسمر" في اليوم العالمي للتطوع

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أطلقت صحة عسير ممثلة في إدارة الطب المنزلي، قافلة طبية متكاملة لتباشعة والقرى المجاورة لها بسهول بللسمر، وذلك ضمن عدة قوافل أطلقتها لأكثر المواقع التي تكثر فيها التجمعات السكانية بالقرى النائية بالمنطقة، تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2018م.



وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 بتحفيز العمل الخيري والتطوعي لجميع منسوبي الوزارة.



ووصلت القافلة صباح أمس الأربعاء لمركز النشاط الاجتماعي بتباشعة والقرى المجاورة لها بسهول بللسمر لتقديم خدماتها العلاجية للأهالي وزيارة كبار السن في منازلهم لتقديم الرعاية الصحية لهم وإدراجهم في أقرب مستشفى لمتابعة رعايتهم طبياً.



وكان في استقبال القافلة لدى وصولها الشيخ محمد عايض بن صالح نائب قبيلة آل حمامة بللسمر، وفايز سعد بن محسن نائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بوادي بن هشبل، ومشبب ظافر بن عريج مدير مركز النشاط الاجتماعي بتباشعة والقرى المجاورة لها، وعدد من الأعيان ومنسوبو المركز.



وشهد الموقع المعد للقافلة توافد الكثير من المراجعين منذ ساعات الصباح الباكر، والتي أظهرت حاجة المنطقة والأهالي لمراكز صحية متقدمة.



من جهتهم، عبر أهالي تباشعة والقرى المجاورة لها بسهول بللسمر عن شكرهم لإدارة الطب المنزلي بصحة عسير ممثلة في فريقها الذي رافق القافلة وأثنوا على جهود جمعية الكوثر الخيرية المستمرة لخدمة المجتمع.



المصدر:- صحيفة سبق

