دبلوماسي سابق عن ادعاءات مقررة مجلس حقوق الإنسان: "الغرض هو استفزازنا"



علق السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على ادعاءات مقررة مجلس حقوق الإنسان عن سياسات مصر السكانية، قائلًا: "مبالغة شخصية، وأخذت معلوماتها عن مصر من معلومات غير صحيحة، ورد وزارة الخارجية كاف وسنواجه مثل هذه الادعاءات دائمًا".



وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الخميس، أن مقررة مجلس حقوق الإنسان تبنت إعلام معادي لمصر للإساءة لسمعة مصر.



وتابع: "نأخذ هذه الأمور بعقلية هادئة ولا ننفعل، لأن غرضهم هو استفزازنا"، لافتًا إلى أن القاهرة من أكثر دول العالم استضافة للأجانب، وأن محاربة العشوائيات على رأس أولويات الحكومة الحالي، مؤكدًا أن مصر أكبر بكثير من التأثر بمثل هذه الادعاءات.



