تعيين وكيلين لكلية العلوم بدمياط

أصدر الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الخميس قرارا بتعيين عدة قرارات تضمنت تعيين كلًا من الدكتور أحمد محمد كامل أحمد طربية، وكيلا لكلية العلوم بدمياط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



كما قرر رئيس الجامعة تعيين قدري عبد القادر مختار البكري، وكيلا لكلية العلوم للدراسات العليا والبحوث، كما أصدر قرارًا بتعيين الدكتور حسن أحمد المرشدي، رئيسًا لقسم الرياضيات بكلية العلوم.