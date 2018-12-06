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ليبرمان: إسرائيل لها تاريخ طويل من العار مع حماس

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:18 م
ليبرمان: إسرائيل لها تاريخ طويل من العار مع حماس
أفيجدور ليبرمان
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وكالات
 

قال أفيجدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي المستقيل، إن إسرائيل استسلمت لحركة "حماس"، وبأن لها تاريخ طويل من العار مع الحركة.


ونشر ليبرمان تغريدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، جاء فيها أن إسرائيل أعلنت استسلامها لحركة "حماس"، مرفقا قائمة بست عمليات قامت بها الحركة الفلسطينية ضد بلاده.


ومن بين ما ذكره وزير الدفاع المستقيل، أنه في الثامن من الشهر الماضي، تلقت حركة حماس 15 مليون دولار من قطر، وفي الفترة من 11-13 من الشهر نفسه، أسقط ما يزيد عن 500 صاروخ وقذيفة من حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة.


وأضاف الوزير المستقيل على إثر إطلاق حماس لصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية، دون القيام بعملية عسكرية موسعة في غزة، كما كان يرغب ليبرمان، بأنه في الثامن عشر من الشهر الماضي، خرج ما يزيد عن 8 آلاف من الفلسطينيين للتظاهر حول الجدار الفاصل بين غزة وبلاده.


وتابع ليبرمان بأنه في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، ألقى جهاز الشاباك "المخابرات الإسرائيلية الداخلية" القبض على خلية تابعة لحركة حماس في الضفة الغربية، كانت تنتوي القيام بعمليات "إرهابية" داخل إسرائيل، وفي الثالث من الشهر الجاري، أعدمت حماس ستة من "عملاء" إسرائيل من أهالي غزة.


وحول الجزء الأخير من قائمة "العار" الإسرائيلية، التي نشرها وزير الدفاع الإسرائيلي المستقيل، على صفحته على "تويتر"، جاء أن اليوم، الخميس، الموافق السادس من شهر ديسمبر، تلقت حماس 15 مليون دولار من قطر، كدفعة ثانية من المساعدات، لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

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