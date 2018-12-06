ميناء دمياط يستقبل 10 ألأف طن من الحديد

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة . بينما غادر 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة .





وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة ، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .





وكما غادر عدد 1119 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 62837 من البضائع العامة منها عدد 125 سيارة نقل محملة بـ 6011 طن قمح .





وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 146100، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 29776 طنا .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1350 طن يوريا و 5088 طن رمل .





كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 342 حاوية مكافئة وحركة الوارد 229 مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1194 حاوية مكافئة .





بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 9900 طن ذرة و 175 طن عدس و 10414 طن حديد و 6425 طن خردة و 3630 طن زيت و 6870 طن فول و 10726 طن قمح و 856 طن صودا معبأ .