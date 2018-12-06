سبق – السعودية | " بندر بن سلمان" يزور مساعد رئيس المحكمة الجزائية بجازان

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قام الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود بزيارة الشيخ القاضي عبدالمجيد بن محمد بجوي في منزله بقرية جاضع بني شبيل.



واستقبل الشيخ عبدالمجيد بن محمد بن علي بجوي مساعد رئيس المحكمة الجزائية بجازان في قرية الجاضع بني شبيل التابعة لمحافظة صامطة الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين الذي شرف فضيلته في زيارة أخوية له.



وكان في مقدمة المستقبلين للأمير بندر بن سلمان، شيخ شمل بني شبيل الشيخ منصور بن حسين بن مديش بجوي وقاضي محكمة استئناف بمنطقة جازان الشيخ إياس بن علي بن مديش بجوي والشيخ حسن بن علي بجوي والشيخ محمد بن عبدالله بجوي وعدد من أسرة آل بجوي.



المصدر:- صحيفة سبق

