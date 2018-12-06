"صناع الخير" تجري الكشف على 13 ألف مواطن بالمجان خلال نوفمبر‎

نجحت مبادرة عينيك في عنينا لمكافحة العمى برعاية رئاسة الوزراء، في إطلاق قوافل للكشف عن أمراض العيون في 8 محافظات خلال نوفمبر الماضي بالتنسيق مع قيادات المحافظات.





وقال هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن مبادرة عينيك في عنينا استطاعت توقيع الكشف على 13 ألف مواطن بمحافظات البحيرة والغربية والقليوبية وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان والمنيا، وتم توزيع 3890 نظارة طبية بالمجان خلال نوفمبر الماضي.





وأضاف عبد الفتاح، أن المبادرة استطاعت إجراء 250 عملية جراحية تنوعت بين مياه بيضاء، وظفرة، وياج، وعميات زرع قرنية جميعها بالمجان لغير القادرين بالمحافظات، مشيرا إلى أن قوافل "عينيك في عنينا" تحظى بإقبال كبير وازدياد ملحوظ في رغبة المواطنين في الاطمئنان على صحة عيونهم من خلال القوافل المنتشرة بالقرى والنجوع.





يذكر أن مبادرة «عينيك في عنينا» لمكافحة مسببات العمى بالمجان انطلقت يناير الماضي، تحت رعاية رئيس الوزراء، بالتعاون بين مؤسسة «صناع الخير» للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديريات الصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية.



