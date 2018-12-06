جمال أسعد: حل مشكلة بناء الكنائس بإيجاد مجتمع مدني يؤمن بالمواطنة

قال الكاتب والمفكر جمال أسعد، إن قضية بناء الكنائس مستهلكة، وعندما نقرن مشكلة بناء الكنائس بالخط الهمايوني وهو الوثيقة التى أعطت غير المسلمين حقوق لا يحلموا بها غير صحيح.



وأضاف "أسعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الخميس، أنه لا قانون بناء الكنائس، ولا قرار تقنين الكنائس يحل المشكلة، وإنما خطوة في طريق طويل وشاق لحل المشكلة؛ لكونها مشكلة من آلاف السنين، وحل هذه المشكلة يرتبط بالمناخ العام، أولًا بالخطاب الفكر الديني، والخطاب الثقافي والخطاب التعليمي، وأن يكون هناك مجتمع مدني حقيقي، لن يكون هناك مشكلة بناء الكنائس إطلاقًا، وإنما وجود المجتمع الطائفي حاليًا الذي يتسابق في بناء المساجد والكنائس ليس للعبادة، وإنما للمفاخرة والتصارع بين المسلمين والمسيحيين.



وتابع، أن حل مشكلة بناء الكنائس يكون بإيجاد مجتمع مدني يؤمن بالمواطنة وحقوق المواطن، ولا تمييز لمواطن وأخر.

