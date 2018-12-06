سبق – السعودية | "القحطاني" مساعدًا لمدير فرع "عمل مكة"

تقدم صحيفة سبق كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.



أصدرت نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الدكتورة تماضر الرماح، قرارًا بتكليف محسن دخيل القحطاني مساعدًا لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بمنطقة مكة المكرمة للتنمية، اعتبارًا من تاريخه.



ويعد "القحطاني" من الكفاءات الاجتماعية والقيادات بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.



المصدر:- صحيفة سبق

