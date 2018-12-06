سبق – السعودية | "القحطاني" مساعدًا لمدير فرع "عمل مكة"
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:14 مالفجر السعودي
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أصدرت نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الدكتورة تماضر الرماح، قرارًا بتكليف محسن دخيل القحطاني مساعدًا لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بمنطقة مكة المكرمة للتنمية، اعتبارًا من تاريخه.
ويعد "القحطاني" من الكفاءات الاجتماعية والقيادات بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.
المصدر:- صحيفة سبق
أصدرت نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الدكتورة تماضر الرماح، قرارًا بتكليف محسن دخيل القحطاني مساعدًا لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بمنطقة مكة المكرمة للتنمية، اعتبارًا من تاريخه.
ويعد "القحطاني" من الكفاءات الاجتماعية والقيادات بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.
المصدر:- صحيفة سبق
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