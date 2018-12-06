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برلماني: قانون بناء الكنائس بداية جيدة وخطوة على الطريق

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:16 م
برلماني: قانون بناء الكنائس بداية جيدة وخطوة على الطريق
النائب إيهاب منصور
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رقية جمال
 
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن قانون بناء الكنائس خطوة وبداية جيدة على طريق الألف ميل، لافتًا إلى أن هناك لغط حول هذا القانون منذ صدوره عام 2016، مشيرًا إلى أن القانون أشار إلى تشكيل رئيس مجلس الوزراء لجنة لتقنين أوضاع الكنائس، لافتًا إلى أن اللجنة خلال عام قامت بتقنين نحو 15 % من الكنائس، معقبًا: "هذا شئ جيد لكنه بطيئ وسوف يستغرق سنوات للإنتهاء منه".

وأضاف "منصور"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الخميس، أن دائرته بها 8 كنائس بملحقاتها بحي العمرانية، وتم توفيق أوضاعهم من عدة شهور.

وطالب بزيادة عمل ووقت اللجنة المشكلة لتقنين أوضاع الكنائس لسرعة الإنتهاء من هذا الملف، مشددًا على أننا بحاجة لعدة أمور أخرى بجانب قانون الكنائس، تتمثل في تهيئة المجتمع لتطبيق القانون، من خلال مناهج التعليم.
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