رابيو على رادار آرسنال

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن باريس سان جيرمان فتح باب المفاوضات مع لاعبه الفرنسي الشاب أدريان رابيو والمطلوب في العديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها برشلونة من أجل تجديد تعاقده.





وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن إدارة باريس سان جيرمان أعادت فتح المفاوضات مع اللاعب ووالدته من أجل تجديد المفاوضات لتجديد العقد والبقاء مع الفريق.





ويرغب باريس سان جيرمان في حماية لاعبه ومنعه من الرحيل خاصة أنه يعد من أبرز المواهب الفرنسية الشابة وقد نشأ وترعرع في صفوف النادي الباريسي.





وأفاد موقع le10sport الفرنسي بأن أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال فتح مؤخرا قنوات الاتصال مع محيط رابيو.





ويعرف المدرب الإسباني رابيو جيدا، حيث أشرف على تدريبه في سان جيرمان وسيحاول استغلال هذا الأمر لإقناعه بالانضمام إلى آرسنال الذي استعاد الكثير من توهجه تحت قيادة إيمري.





ويعد رابيو البالغ من العمر 23 عاما من الأهداف الرئيسية لبرشلونة الذي أكدت شبكة راي سبورت الإيطالية قبل أيام أنه أنهى الصفقة بالفعل اعتبارًا من الموسم المقبل.





يُذكر أن العلاقة بين اللاعب وسان جيرمان وصلت إلى طريق مسدود إذ رفض رابيو أكثر من مرة تجديد عقده مع العملاق الفرنسي فيما طالبته الجماهير بالرحيل عن الفريق.





لكن صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية ذكرت اليوم الخميس أن إدارة النادي الباريسي أعادت فتح المفاوضات مع اللاعب ووالدته من أجل تجديد العقد.



