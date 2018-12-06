فوز المريخ وتعادل الشمس وإلغاء مباراة الزرقا بالقسم الثاني

حقق فريق المريخ فوزا عريضا على حساب فريق أبي صقل برباعية نظيفة، خلال مواجهات اليوم بالأسبوع الـ 12 من المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني.





سجل الاهداف مهدى صبحي في الشوط الاول، ومحمود عبد الحكيم وعلاء اسامه ومحمد خليفة بالشوط الثاني.





وألغى الحكم محمود بسيوني مباراة كوكا كولا والرزقا بالدقيقة 85 لإعتراضات سمير موسى رئيس نادي الزرقا على الحكم، ورفضة الإمتثال للطرد، وكانت المباراة قد شهدت تقدم كوكا كولا متقدم بهدف أحمد سعيد بالشوط الثاني.





وحسم التعادل الإيجابي موقعة بورتو والشمس 2/2 على ملعب السكة الحديد، حيث شهد الشوط الأول تقدم الشمي بهدف عن طريق أشرف ترك، ثم سجل بورتو بهدفين عن طريق أحمد صبحي واسلام رأفت، وفي الشوط الثاني أحرز "عمرو فكرى" هدف التعادل للشمس.





وحق القناة فوز مستحق على دمياط 0/2 سجل الهدفين محمد عبد الستار وتارو في الشوط الثاني.





وتعادل منتخب السويس واف سى مصر 0/0، وتأجلت مباراة شبين وسيراميكا إلى يوم 31 ديسمبر الحالي.





وخسر النصر على ملعبة من الترسانة 2-3 حيث تقدم النصر في الشوط الاول 2-0 عن طريق محمود صقر وكريم الضو، وفي الشوط الثاني سجل الترسانة ثلاث أهداف عبر هشام رجب "هدفين" وإيهاب فؤاد هدف.





- ترتيب المجموعة الثانية:





1- كوكاكولا 24 نقطة

2- القناه 24 نقطة

3- سيراميكا 23 نقطة

4- نادي مصر 23 نقطة

5- الترسانه 22 نقطة

6- الشمس 17 نقطة

7- المريخ 16 نقطة

8- ج شبين 14 نقطة

9- النصر 13 نقطة

10- دمياط 12 نقطة

11- منتخب السويس 12 نقطة

12- الزرقا 10 نقاط

13- بورتو 10 نقاط

14- أبي صقل نقطتين



