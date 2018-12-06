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البشير يطلع على ترتيبات مؤتمر اتحاد الشباب العربي الأفريقي بالخرطوم

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:56 م
البشير يطلع على ترتيبات مؤتمر اتحاد الشباب العربي الأفريقي بالخرطوم
عمر البشير
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وكالات
 

اطلع الرئيس السوداني عمر البشير، على ترتيبات انعقاد المؤتمر العام الثالث لاتحاد الشباب العربي الأفريقي، الذي

يعقد بالخرطوم خلال الفترة من 7 - 10 من ديسمبر الجاري.


وأشاد البشير، خلال لقائه اليوم الخميس بالقصر الجمهوري بالخرطوم بالأمين العام للاتحاد عوض حسن بالدور

 الذي يضطلع به الاتحاد من خلال الدبلوماسية الشعبية في تطوير العلاقات العربية الأفريقية.


وقال الأمين العام للاتحاد، في تصريح صحفي، إن الرئيس البشير وجه الاتحاد بمزيد من العمل مع الشباب

 في القارة الأفريقية والعالم العربي من أجل تقوية الأواصر العربية الأفريقية، موضحا أن المؤتمر العام الثالث

 الذي تستضيفه الخرطوم يحظى بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وأفريقية.


وفي سياق آخر، منح الرئيس السوداني، وسام النيلين من الطبقة الأولى، لسفير جمهورية فنزويلا لدى الخرطوم

أنيبال ماركيز، بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وأشاد البشير - خلال لقائه اليوم الخميس بالقصر الجمهوري بسفير فنزويلا - بالعلاقات المتميزة بين السودان وجمهورية فنزويلا.
من جانبه، أعرب السفير الفنزويلي عن شكره وتقديره للرئيس والشعب السوداني لحسن التعاون في الفترة التي قضاها بالسودان، وقال إن بلاده تسعى لبناء علاقات قوية مع الدول الأفريقية.

المزيد عن: مؤتمر ترتييبات الشباب الرئيس السوداني الخرطوم
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