الرئيس الكيني يؤكد تطلعه للتعاون مع مصر.. وينقل تحياته إلى "السيسي"

أكد خالد الأبيض سفير جمهورية مصر العربية لدى كينيا على تاريخية العلاقات التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا، وأهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين خلال الفترة القادمة على كافة المستويات.





جاء ذلك خلال حفل تقديم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد إلى رئيس الجمهورية الكيني أوهورو كينياتا، حيث نقل الرئيس الكيني تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصري، مؤكداً على تطلعه إلى المزيد من التعاون بين البلدين، ونيته تلبية دعوة السيد الرئيس لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة.





تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكينيا تعود إلى منتصف ستينيات القرن الماضي منذ إعلان كينيا استقلالها عن التاج البريطاني، حيث شهدت العلاقات الثنائية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة لاسيما بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيروبي في فبراير 2017.



