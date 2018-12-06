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قتلى وجرحى إثر انفجار انفجار محطة وقود في بريطانيا

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:53 م
قتلى وجرحى إثر انفجار انفجار محطة وقود في بريطانيا
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وكالات
 
لقي شخصان حتفهما إثر انفجار ضخم في محطة وقود بإيطاليا.



وكان من بين الضحايا رجل إطفاء، حسبما كتبت إدارة الإطفاء ببلدة فارا ان سابينا قرب روما عبر موقع تويتر اليوم الأربعاء.



وكتبت إدارة الإطفاء في التغريدة "ألم بلا نهاية ".



وأصيب ما لا يقل عن 17 شخصاً، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".



وشب حريق في صهريج لأسباب مجهولة، ما أدى إلى انفجار أطاحت قوته بصهريج، وسيارة تابعة لإدارة الإطفاء لمسافة أمتار، وفق صحيفة "لا ريبوبليكا".



ويقع موقع الانفجار على بعد حوالي 50 كيلومتراً شمال شرق روما في منطقة رييتي.
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